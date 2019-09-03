أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا دخول بئر للغاز حيز العمل بعد توقف عن الإنتاج منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

وذكرت الوزارة على "فيسبوك"، أن الطاقة الإنتاجية لبئر "شرق الأرك 2" تبلغ 175 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، وأوضحت أن ورشها الفنية تمكنت من إعادة إدخال البئر حيز التشغيل بعد الانتقال إلى طبقة جديدة منتجة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أنها وقعت 3 عقود مع شركات روسية في مجال النفط والغاز، وذلك على هامش معرض دمشق الدولي المنعقد حاليا في العاصمة السورية.

وأوضحت أن تلك العقود "هي للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في ثلاثة قطاعات برية حيث ستقوم تلك الشركات بتنفيذ أعمال المسح الاهتزازي وحفر الآبار النفطية والإنتاج منها".

يشار إلى أن قطاع النفط يعد واحدا من القطاعات، التي تعرضت لدمار كبير وخسائر خلال الحرب التي شهدتها سوريا، سبق وأن قدرها وزير النفط علي غانم بأكثر من 74 مليار دولار.

المصدر: RT