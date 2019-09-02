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قبرص تسدد لروسيا مسبقا دفعة ضخمة من قرضها

مال وأعمال

قبرص تسدد لروسيا مسبقا دفعة ضخمة من قرضها
Getty Images
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سددت جمهورية قبرص بشكل مسبق جزءا من القرض الذي منحته موسكو لنيقوسيا عام 2011، وتبلغ قيمته 2.5 مليار يورو.

وأعادت الحكومة القبرصية، اليوم الاثنين، 1.56 مليار يورو من القرض.

وفي أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن نيقوسيا تدرس إمكانية سداد القرض المترتب عليها بشكل مسبق، والذي حصلت عليه ضمن مساعيها لإخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة ضربتها وقتذاك.

وتوصلت روسيا وقبرص، في ديسمبر 2011، إلى اتفاق حكومي بشأن توفير قرض مالي بقيمة 2.5 مليار يورو بفائدة سنوية تبلغ 4.5%، على أن يتم سداد القرض بدفعة واحدة بتاريخ 1 يوليو 2016.

لكن الحكومة القبرصية طلبت من موسكو في 2013 إعادة هيكلة القرض بسبب الوضع المالي المتردي في البلاد، فاستجابت موسكو للطلب ووافقت على تخفيض الفائدة إلى 2.5% سنويا، وإعادة جدولة فترة السداد إلى ما بين 2018 و2021.

المصدر: وكالات

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