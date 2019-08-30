نشرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تقريرا حذرت فيه من مخاطر مالية تواجه مصر، وقالت، إن "قدرة مصر على تحمل الديون ضعيفة للغاية".

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وأوضحت الوكالة، أن "قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وحاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة".

وأشارت "موديز" إلى عجز كبير في ميزانية مصر، وإلى مستويات مرتفعة للدين الحكومي، والتي من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا خلال الأعوام القادمة".

وأضافت أن تصنيفها الائتماني لمصر عندB2 يعكس ضعف التمويل الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة للغاية، مما يعرضها لخطر تشديد شروط التمويل المحلية أو الخارجية (أي رفع أسعار الفائدة).

ومع ذلك تتوقع "موديز" أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي تدريجيا، مع تبدد الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة والكهرباء، ما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن توفير وظائف للشباب الأخذ عددهم في النمو يمثل تحديا للحكومة المصرية على المدى الطويل، رغم التحسن في ظروف سوق العمل.

وتوقعت الوكالة، أن تسجل مصر معدل نمو بنسبة 6% في العام المالي 2020-2021، بعدما حققت نسبة نمو 5.6% في العام المالي 2018-2019.

المصدر: "موديز"