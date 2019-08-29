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ترامب: سنطير بسرعة الصاروخ

مال وأعمال

ترامب: سنطير بسرعة الصاروخ
Sputnik
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يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود إمكانيات هائلة لنمو الاقتصاد الوطني، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: " الاقتصاد يتطور بشكل جيد للغاية ، مع إمكانات هائلة للنمو. ولو قام الاحتياطي الفيدرالي، بتنفيذ ما ينبغي عليه فعله ، فسنطير بسرعة الصاروخ".

ومن المعروف أن الرئيس ترامب، ينتقد بشكل مستمر  البنك المركزي الأمريكي، لسياساته غير الصحيحة التي تعيق تطور الاقتصاد الأمريكي وتؤثر سلبا على الدولار.

وسيعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول السياسة النقدية والقروض في الولايات المتحدة، خلال يومي 17 و 18 سبتمبر.

و وفقا لبيانات CME Group ، مع حلول يوم الخميس ، يعتقد 99.6٪ من الخبراء أنه سيتم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من المستوى الحالي البالغ 2-2.25٪ ، ويأمل الـ 0.4٪ الباقون أن يتم تخفيض هذا المؤشر بمقدار 50 نقطة أساس .

المصدر: نوفوستي

 

 

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