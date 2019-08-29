أكد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصرية أنه لا يوجد عجز في محصول البطاطس، نافية ارتفاع أسعاره بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول.

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وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر.

وكانت قد بدأت مصر برنامجا وطنيا لإنتاج تقاوي البطاطس عبر الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبالشراكة مع الدول الأوروبية في خطوة من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التي تناهز 1.3 مليار جنيه تستخدم في زراعة 400 ألف فدان بحجم إنتاج 5 ملايين طن تقريبا تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.

ويساهم محصول البطاطس في الناتج القومي الزراعي بأكثر من 5% وتستوعب أكثر من 20 مليون يومية عمل، وأكثر من مليون فرصة عمل دائمة ويضخ عملة صعبة بأكثر من 500 مليون دولار بما يعادل 18% من حجم الصادرات.

المصدر: وكالات