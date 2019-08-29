"علي بابا" يبشر العالم

يرى مؤسس شركة "Alibaba" جاك ما، أن تطور التكنولوجيات الحديثة، لن يؤدي إلى تقليص فرص العمل، ولكنه توقع أن يسمح ذلك، في المستقبل القريب، بالانتقال إلى أسبوع العمل بمدة 12 ساعة فقط.

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وقال الملياردير الصيني، اليوم، خلال كلمة في مؤتمر حول تطور الذكاء الاصطناعي في شنغهاي: "خلال السنوات الـ10-20 المقبلة، سيتوجب على كل البشر والدول والحكومات، البدء بإصلاح منظومات التعليم، للتأكد من أن أطفالنا سيتمكنون من العثور على العمل والوظيفة التي ستشغلهم ثلاثة أيام في الأسبوع، أربع ساعات في اليوم".

وأضاف جاك ما: "لست قلقا بتاتا، بخصوص فرص العمل والوظائف. لدى الكمبيوتر يوجد فقط رقائق، أما البشر فلديهم قلوب. المعرفة تأتي من القلب".

وأكد، على أن "الذكاء الاصطناعي، سيسمح للبشر بالحصول على قدر أكبر من الوقت للتمتع بحياتهم".

المصدر: تاس