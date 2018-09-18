"علي بابا": أمريكا ستخسر الحرب التجارية مع الصين ولو ربحت معارك فيها

اعتبر رئيس شركة "علي بابا" العملاقة جاك ما، أن الحروب التجارية بين أمريكا والصين قد تستمر لـ20 عاما، متوقعا أن تربح واشنطن معركة ولكنها ستخسر الحرب التي ستكون "مبعث فوضى" للجميع.

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وكان جاك ما الذي يتربع على عرش أكبر شركة عالمية لتجارة الإنترنت، يتحدث خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه "علي بابا" بعد أن أعلنت واشنطن إنها ستفرض رسوما جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار وهو ما أعلنت بكين أنها سترد عليه.

وقال، إن من المرجح أن تؤثر التوترات التجارية سلبا على الشركات الصينية والأجنبية وبشكل فوري، وتوقع أن تنقل الشركات الصينية الإنتاج إلى دول أخرى في المدى المتوسط للالتفاف على الرسوم الأمريكية على كل ما هو آت من الصين.

وأضاف: "قد تفوز أمريكا في المعركة ولكنها ستخسر الحرب.. في المدى المتوسط، سينتقل العديد من الشركات الصينية إلى دول أخرى"، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لقواعد تجارة جديدة على المدى الطويل.

وخلص للقول: "حتى إذا تقاعد ترامب، فسيأتي رئيس جديد وستستمر الحروب التجارية... نحتاج لقواعد تجارة جديدة، ويجب أن نطور منظمة التجارة العالمية".

المصدر: رويترز