15 ناقلة ستنضم إلى أسطول نقل الغاز الروسي عبر القطب الشمالي

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن مصرف "في تي بي" الروسي يدرس عملية تمويل كبيرة، إذ ينوي تمويل توريد 15 ناقلة غاز، تم بناؤها في حوض " زفيزدا" الروسي لصناعة السفن.

وقال مدفيديف، خلال اجتماع لمجلس الرقابة في مصرف "في تي بي" (بنك التجارة الخارجي)، الذي يعد ثاني أكبر بنك في روسيا: "يبحث البنك مسألة تمويل عملية توريد 15 ناقلة للغاز، يجري تصنيعها في حوض "زفيزدا".

وأضاف رئيس الوزراء القول: "الموضوع ليس بالجديد. ومن بين شركاء المصرف في هذا المشروع، يمكن ذكر شركتي "روسكوم فلوت" و"نوفاتيك".

وأشار إلى أن السفن الجديدة صممت، بشكل يمكنها عبور المناطق الجليدية لنقل الغاز المسال من مشروع Arctic LNG-2، وستعمل على طريق الملاحة الشمالي الذي يمر عبر منطقة القطب الشمالي.

المصدر: "تاس"