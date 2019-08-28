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مصر تعلن سداد ديون بمليارات الدولارات

مال وأعمال

مصر تعلن سداد ديون بمليارات الدولارات
Reuters
دولارات
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أعلن البنك المركزي المصري عن سداد أكثر من 25 مليار دولار من الديون وفوائد الديون المستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

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وقال البنك المركزي في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء، إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وأوضح المركزي أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق، بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار من الديون منذ ثورة 30 يونيو 2013.

المصدر: وكالات

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