بوتين: محطة "أكويو" في تركيا تتمتع بشروط البيئة والسلامة

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمواصفات المحطة الكهروذرية التي تبنيها روسيا في تركيا، وقال إن مشروع محطة "أكويو" يتمتع بشروط البيئة والسلامة.

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وجاءت إشادة بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصل اليوم إلى روسيا في زيارة سريعة للمشاركة في افتتاح معرض "ماكس 2019" للطيران والفضاء وعقد مباحثات مع بوتين.

وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر، إنه بحث مع نظيره التركي عددا من الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي، مشيرا إلى نمو التجارة بين البلدين.

كذلك دعا بوتين أردوغان لزيارة روسيا في أكتوبر المقبل للمشاركة في فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، والتي ستعقد من 2 وحتى 5 أكتوبر.

وكانت موسكو وأنقرة قد وقعتا في نهاية 2017 اتفاقا حكوميا للتعاون في بناء وتشغيل محطة "أكويو" للطاقة الكهروذرية، التي يتم بناؤها قرب مدينة مرسين جنوبي تركيا.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات بتقنية روسية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منها 1200 ميغاواط، وبكلفة إجمالية قدرها نحو 20 مليار دولار.

وستوفر محطة "أكويو" الكهروذرية على تركيا استيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الأولى على تشغيلها بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: وكالات روسية