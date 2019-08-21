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"سبيربنك" الروسي يمنح قرضا لبناء محطة الطاقة الكهروذرية في تركيا

مال وأعمال

Sputnik
الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان يعلنان بدء العمل في تشييد محطة أكويو الذرية
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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم قرضا لشركة "أكويو نوويك" التابعة لـ "روس آتوم" الروسية بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل بناء محطة الطاقة الكهروذرية في تركيا.

وقال بيان صدر عن "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية: "أصبح سبيربنك أول مقرض لمشروع بناء محطة أكويو الذرية في تركيا. وبموجب الاتفاق، سيقدم (سبيربنك) لشركة (أكويو نوويك) قرضا قيمته 400 مليون دولار لمدة 7 سنوات".

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وكانت موسكو وأنقرة قد وقعتا في نهاية 2017 اتفاقا حكوميا للتعاون في بناء وتشغيل محطة "أكويو" للطاقة الكهروذرية، المزمع بناؤها قرب مدينة مرسين جنوبي تركيا.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات بتقنية روسية تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منها 1200 ميغاواط، وبكلفة إجمالية قدرها نحو 20 مليار دولار.

وستوفر محطة "أكويو" الكهروذرية على تركيا استيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الأولى على تشغيلها بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"

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