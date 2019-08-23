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ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك

مال وأعمال

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك
Reuters
ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك ارتفع إلى 58.3 نقطة في أغسطس الجاري، من 56.5 نقطة في يوليو الماضي.

وبلغ المؤشر في مايو الماضي 55.3 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات في 2004.

ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل، لكن المؤشر يظهر حاليا ارتفاعا، رغم أنه لا يزال دون مستوى الـ100 نقطة.

المصدر: "رويترز"

 

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