الحذر يسيطر على أسواق النفط بعد تقرير "أوبك"

أعلنت منظمة "أوبك" عن توقعات متشائمة بشأن النفط للفترة المتبقية من 2019، وذلك في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 إلى 1.10 مليون برميل يوميا، كما ترجح المنظمة في تقريرها أن تسجل السوق النفطية فائضا طفيفا في 2020.

وفيما يتعلق بالإنتاج أشار التقرير إلى أن إنتاج المنظمة تراجع في يوليو الماضي وذلك للشهر الثامن على التوالي، ويعكس ذلك جهود المنظمة لدعم أسعار النفط.

ووفقا للتقرير، انخفض معدل إنتاج "أوبك" إلى 29.61 مليون برميل يوميا، بتراجع مقداره 246 ألف برميل يوميا، ويعني ذلك أن نسبة التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" تبلغ 144%.

وتسيطر على أسواق النفط حالة من الحذر في ظل تقرير "أوبك"، وتقارير أخرى تحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي لأسباب عدة منها الحرب التجارية المحتدمة بين بكين وواشنطن.

المصدر: وكالات