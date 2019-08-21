صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، بأن جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية من الفئة العادية من متطلبات التأشيرة المسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن تطبيق القرار قد بدأ منذ 15 أغسطس الجاري، وبموجبه يمكن لحملة الجواز القطري الإقامة في جنوب إفريقيا لمدة 90 يوما دون تأشيرة.

مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية يصرح بأن سلطات جمهورية جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية (العادية) من متطلبات التأشيرة المسبقة والإقامة لمدة (90) يوما، وذلك اعتبارا من تاريخ 15 أغسطس 2019.#قناpic.twitter.com/pkgTmuSFSF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 21, 2019

ويحتل الجواز القطري المرتبة الـ44 عالميا من حيث ترتيب قوة جوازات الدول في العالم.

ووفقا لأحدث بيانات موقع Passportindex فإن حاملي الجواز القطري معفيون من التأشيرة المسبقة إلى 55 دولة، و44 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات