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دولة إضافية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

مال وأعمال

دولة إضافية تعفي القطريين من تأشيرة الدخول
Globallookpress
الدوحة
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صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، بأن جنوب إفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية من الفئة العادية من متطلبات التأشيرة المسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن تطبيق القرار قد بدأ منذ 15 أغسطس الجاري، وبموجبه يمكن لحملة الجواز القطري الإقامة في جنوب إفريقيا لمدة 90 يوما دون تأشيرة.

ويحتل الجواز القطري المرتبة الـ44 عالميا من حيث ترتيب قوة جوازات الدول في العالم.

ووفقا لأحدث بيانات موقع Passportindex فإن حاملي الجواز القطري معفيون من التأشيرة المسبقة إلى 55 دولة، و44 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات

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