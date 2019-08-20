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بعد تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة الولي.. هذا عدد السعوديات اللواتي غادرن المملكة

مجتمع

بعد تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة الولي.. هذا عدد السعوديات اللواتي غادرن المملكة
Reuters
بعد تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة الولي.. هذا عدد السعوديات اللاتي غادرن المملكة
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نحو 1000 امرأة سعودية غادرت المملكة عبر منفذ حدودي واحد، بعد ساعات من دخول قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة وليها حيز التنفيذ.

وأفادت صحيفة "اليوم" بأنه تم السماح بمغادرة 1000 مسافرة عبر معبر مناف المنطقة الشرقية دون تصريح، وذلك بناء على تعليمات السفر الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي أمرها، إضافة إلى تمكين المتزوجات والمبتعثات والموظفات المشاركات في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم: "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر".

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وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعديل نظام وثائق السفر، بما يسمح للمرأة التي تجاوزت سن 21 باستصدار جواز سفر، والمغادرة دون إذن وليها.

المصدر: وكالات

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