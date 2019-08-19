أعلنت السلطات الصومالية عن استثمار قطر في ميناء هوبيو الصومالي بولاية غلمدغ وسط البلاد، لدعم اقتصاد الصومال وتنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت وزيرة الموانئ والنقل البحري الصومالية، مريم أويس جامع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، قالت إن انطلاق مشروع بناء ميناء هوبيو سيخلق فرص عمل للمواطنين وسيساهم في اقتصاد البلاد.

وجاء الإعلان خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الصومال، اليوم الاثنين، والتي رافقه فيها السليطي.

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري. وتم خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

المصدر: قنا