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تونس.. قفزة كبيرة في إيرادات السياحة

مال وأعمال

تونس.. قفزة كبيرة في إيرادات السياحة
Reuters
تونس.. قفزة كبيرة في إيرادات السياحة
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أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44% لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد قطاع السياحة في تونس مصدرا رئيسيا لتأمين العملة الأجنبية، ويمثل حوالي 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن يرفع احتياطي تونس من العملة الأجنبية.

وتتوقع تونس استقبال حوالي تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

المصدر: "رويترز"

 

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