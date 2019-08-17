العراق يزيد إنتاجه من البنزين وزيت الغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان السبت، أن العراق زاد إنتاجه المحلي من مادتي زيت الغاز والبنزين خلال الفترة الماضية من عام 2019.

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ويبلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يوميا، مسجلا ارتفاعا عن 11.485 مليون لتر في المتوسط خلال عام 2018، فيما ارتفع معدل إنتاج مادة زيت الغاز إلى 11.23 مليون لتر يوميا، مسجلا ارتفاعا عن معدل 7.84 مليون لتر في 2018.

وأشار البيان، إلى أن "الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد أن دمرتها فصائل مسلحة".

وأكد البيان، أن العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه في الاستهلاك المحلي.

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت مستقبلا مشرقا للعراق، وقالت إن "هذا البلد العضو في منظمة أوبك سيصبح ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2030".

وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يعزز العراق إنتاجه بحلول 2030 بنسبة 30 بالمئة، ليتقدم بذلك على كندا، التي تعد الآن رابع أكبر منتج للنفط في العالم، موضحة أن العراق سيرفع إنتاجه إلى ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المذكورة.

المصدر: رويترز