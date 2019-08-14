أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "روس نفط"، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر المصري، زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري.

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وأوضحت الشركة الروسية أن إنتاج أكبر حقل غاز في البحر المتوسط بمصر زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب​​​.

وجاء في تقرير الشركة، أن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب يوميا (2.7 مليار قدم مكعبة) بحلول نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن "روس نفط" تملك حصة في المشروع نسبتها 30%.

المصدر: "سبوتنيك"