"الكريسماس" تدخل وأنقذ الصينيين!

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن السبب الذي دفعه لتأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية، الأمر الذي دعم البورصات والأسواق العالمية.

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وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن إدارته قررت تأجيل فرض الرسوم على مجموعة من البضائع الصينية، التي تستوردها الولايات المتحدة، حتى منتصف ديسمبر المقبل، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا للصحفيين: "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس (عيد الميلاد)".

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن إدارة البلاد قررت إرجاء فرض رسوم جمركية نسبتها 10% على بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى 15 ديسمبر المقبل.

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وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض الرسوم هذه على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وعقب إعلان قرار التأجيل هذا قفزت أسعار النفط والبورصات، ومنها الأمريكية، حيث اعتبر المتعاملون ذلك مؤشرا على نوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.

المصدر: "رويترز"