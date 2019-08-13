أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وقال إن الإدارة ستؤجل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية حتى 15 ديسمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن تطبق الشهر المقبل.

كما أشار إلى أن القرار سيطال أجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب وشاشات الكمبيوتر والأحذية والملابس.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن مجموعة من المنتجات ستستثنى تماما من الرسوم، وذلك انطلاقا من اعتبارات "الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع سبتمبر المقبل، لترد بكين على ذلك بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

وعقب إعلان مكتب الممثل التجاري عن تأجيل فرض الرسوم، غرد الرئيس الأمريكي على صفحته في "تويتر" قائلا إن "الصين كالعادة قالت إنها ستشتري كميات كبيرة من المزارعين الأمريكيين العظماء، لكنهم لم يفعلوا ذلك إلى الآن، ربما سيكون الأمر مختلفا هذه المرة".

المصدر: "رويترز"