بلغت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات هونغ كونغ وانهيار عملة الأرجنتين.

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وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1534.8 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.

فيما صعدت أسعار الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.6% إلى 1526.90 دولار للأونصة.

وبذلك تكون أسعار الذهب قد ارتفعت بواقع 122.8 دولار للأونصة منذ نحو شهر، حيث صعد سعر المعدن النفيس من 1412 دولار للأونصة، والتي سجلها في 12 يوليو إلى مستواه الحالي البالغ 1534.8 دولار للأونصة.

Bloomberg

وتسببت احتجاجات محلية في إغلاق مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، يوم الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم أفراد من سكان هونغ كونغ مشتبه بهم في قضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم.

وعلى صعيد أخر، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل فى السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس، ماوريسيو ماكري، بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين تلك، إلى جانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها، تسببت في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذات الآمنة.

وينظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.4% إلى 17.29 دولار للأونصة. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018 عند 17.36 دولار.

المصدر: "رويترز"