أطلق رجل "أبل" الأول، ستيف جوبز، في عام 2010 قبل وفاته تصريحات رنانة، قال فيها إنه "سوف يدمر أندرويد" العائد لـ"غوغل"، لكن بعد مرور سنوات تظهر البيانات أن أمنيته لم تتحقق.

على الرغم من أن عملاق الإلكترونيات العالمي "أبل" قد أشعل ثورة الهواتف الذكية الحديثة في العالم، إلا أن نظام "أندرويد" غوغل كان العنصر الأساسي، الذي ساهم في انتشار الهواتف الذكية في العالم.

في 2010 شكلت مبيعات "أبل" من هواتف "آيفون" حوالي 15% من 175 مليون هاتف ذكي تم بيعها في جميع أنحاء العالم في ذاك العام.

وبعد مرور السنوات لا تزال حصة "أبل" عند 15%، لكن واقع سوق الهواتف الذكية قد تغير، إذ أن مبيعات الهواتف الذكية ارتفعت إلى 1.4 مليار جهاز، علاوة على ذلك يتم تنصيب نظام "أندرويد" في كل 8 أجهزة جديدة من أصل 10.

وفيما يلي رسم بياني نشرته وكالة "بلومبرغ" يظهر مدى تفوق نظام "أندرويد" من "غوغل" على نظام "IOS" من "أبل":

المصدر: "بلومبرغ"