من يقود ثورة الهواتف الذكية في العالم "أبل" أم "غوغل"؟
أطلق رجل "أبل" الأول، ستيف جوبز، في عام 2010 قبل وفاته تصريحات رنانة، قال فيها إنه "سوف يدمر أندرويد" العائد لـ"غوغل"، لكن بعد مرور سنوات تظهر البيانات أن أمنيته لم تتحقق.
على الرغم من أن عملاق الإلكترونيات العالمي "أبل" قد أشعل ثورة الهواتف الذكية الحديثة في العالم، إلا أن نظام "أندرويد" غوغل كان العنصر الأساسي، الذي ساهم في انتشار الهواتف الذكية في العالم.
في 2010 شكلت مبيعات "أبل" من هواتف "آيفون" حوالي 15% من 175 مليون هاتف ذكي تم بيعها في جميع أنحاء العالم في ذاك العام.
وبعد مرور السنوات لا تزال حصة "أبل" عند 15%، لكن واقع سوق الهواتف الذكية قد تغير، إذ أن مبيعات الهواتف الذكية ارتفعت إلى 1.4 مليار جهاز، علاوة على ذلك يتم تنصيب نظام "أندرويد" في كل 8 أجهزة جديدة من أصل 10.
وفيما يلي رسم بياني نشرته وكالة "بلومبرغ" يظهر مدى تفوق نظام "أندرويد" من "غوغل" على نظام "IOS" من "أبل":
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In 2010, Steve Jobs said, “I’m going to destroy Android.” Thank goodness he failed. Although Apple sparked the modern smartphone revolution, Android was the essential ingredient that made the devices ubiquitous and brought the world online. In 2010, the iPhone represented about 15% of the 175 million smartphones sold worldwide. Fast-forward to today, and Apple still has about 15% of the market, but total smartphone sales have mushroomed to 1.4 billion. Versions of Android power more than 8 in 10 new devices. In a new piece for @businessweek, @bloombergopinion's Shira Ovide explains how Samsung played a major role: "Samsung’s success benefited the whole Android alliance. In 2012 sales of Android phones were six times the level of two years earlier, and they outsold iPhones 4 to 1."
المصدر: "بلومبرغ"