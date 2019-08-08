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تقارير سعودية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء

مال وأعمال

تقارير سعودية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء
Reuters
تقارير سعودية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تقارير بأن السعودية تدرس خيارات لوقف هبوط سعر الخام.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 09:31 بتوقيت غرينيتش، عند 57.79 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.56% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.63% إلى 52.72 دولار للبرميل.

وفيما يلي رسم يظهر حركة مزيج "برنت" في نحو شهر:

تقارير سعودية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء
Bloomberg
تقارير سعودية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الخضراء
Bloomberg

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الجلسة السابقة على خسائر بنسبة 4.5% وسط مخاوف على الطلب العالمي على النفط، في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة.

وأرجع متعاملون هذا التعافي إلى تقارير بأن مسؤولين سعوديين يدرسون كافة الخيارات لوقف الهبوط في أسعار النفط، وإنهم يعتقدون أن هذا الهبوط ناتج عن مخاوف من تباطؤ اقتصادي وليس وفرة في المعروض من الخام.

المصدر: "رويترز"

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