قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 8.7% في يوليو الماضي من 9.4% في يونيو الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي، شهد صعود التضخم إلى المستوى المرتفع البالغ 33% في 2017. ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو في إطار بنود الاتفاق.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدلات التضخم في العام المالي 2019-2020 إلى ما دون 10%، وفقا لما أعلنه وزير المالية المصرية محمد معيط في مايو الماضي.

كذلك تستهدف القاهرة معدلات تضخم ما بين 6% و7% خلال العام المالي 2020-2021.

المصدر: وكالات