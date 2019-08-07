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الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية

مال وأعمال

الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية
Reuters
الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية
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قفزت أسعار الذهب الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو 6 أعوام وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهو ما زاد الطلب على الملاذات الآمنة.

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وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1490.57 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2013، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.2% إلى 1501.50 دولار للأونصة.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأيام الماضية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة على واردات صينية.

وردت الصين على ذلك بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوان للدولار، والذي يعد مستوى مهما من الناحية المعنوية، ما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين كـ "متلاعب بالعملة".

وحذر بنك "مورجان ستانلي" من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

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