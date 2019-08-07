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تراجع النفط متأثرا باحتدام الحرب التجارية

مال وأعمال

تراجع النفط متأثرا باحتدام الحرب التجارية
Reuters
تراجع النفط متأثرا باحتدام الحرب التجارية
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

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فبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت عقود مزيج "برنت" العالمي بنسبة 0.32% إلى 58.75 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، حيث جرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى في سبعة شهور.

في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% عن آخر تسوية إلى 53.51 دولار للبرميل.

وهوت أسعار خام "برنت" بأكثر من 9% الأسبوع الفائت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر، ما أحدث اضطرابا في أسواق الأسهم.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الأمريكي ريك بيري أثناء اجتماعهما في واشنطن الثلاثاء، إن الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن تهديدات تستهدف حرية النقل البحري في الخليج.

ولقيت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات مخزونات الخام الأمريكية، التي انخفضت بمستوى أقل من المتوقع، حيث تراجعت في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس بواقع 3.4 مليون برميل إلى 439.6 مليون، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"

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