دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الحرب التجارية مع الصين، وقال إن موقف بلاده "قوي جدا". جاء ذلك بعد يوم من تراجع ملحوظ سجلته الأسهم الأمريكية جراء تصاعد التوترات التجارية.

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وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم: "مبالغ هائلة من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي جدا. كذلك الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. جميل أن نشهد ذلك!".

Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

وعن الإجراءات التي اتخذتها الصين ضد الصادرات الزراعية الأمريكية، علق ترامب قائلا: "يدرك مزارعونا الأمريكيون العظماء أن الصين لن تكون قادرة على إيذائهم لأن رئيسهم يقف معهم وفعل لأجلهم ما لم يفعله أي رئيس آخر، وسأفعل ذلك مرة أخرى العام المقبل إذا كان ضروريا!".

وكانت الصين قد أعلنت الاثنين عن وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ومن ضمنها فول الصويا، التي تبلغ صادراته سنويا نحو 11 مليار دولار.

وجاء ذلك بعدما أعلن ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات