ارتفع معدل التضخم في تركيا في يوليو الماضي إلى 16.65% وذلك بعد انتهاء التخفيضات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.

وبذلك يكون التضخم قد صعد من 15.72% سجلها في يونيو الماضي، أي أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 1.36%.

وارتفاع التضخم يشكل مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، وذلك بعد ارتفاعه عن ما يزيد عن 25% في أكتوبر الماضي مسجلا أعلى مستوى في 15 عاما، وذلك في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

من جهتها ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن ارتفاع التضخم قد يشكل حجر عثرة أمام سياسة الحكومة التركية الاقتصادية، التي تسعى للسيطرة على معدلات التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة.

المصدر: وكالات