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واشنطن تصنف الصين دولة "متلاعبة بالعملة"

مال وأعمال

واشنطن تصنف الصين دولة
Reuters
واشنطن تصنف الصين كدولة "تتلاعب بالعملة"
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صنفت الولايات المتحدة رسميا الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة واتهمت بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين البلدين.

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وجاءت الخطوة الأمريكية هذه عقب سماح الصين أمس الاثنين لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريبا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير ستيفن منوتشين "وبموافقة الرئيس ترامب صنف الصين دولة متلاعبة بالعملة".

ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى "إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة"، حسب الخزانة الأمريكية.

وكان اليوان قد انخفض الاثنين بأكثر من 1% إلى ما دون 7 يوان للدولار، وهو أقل مستوى منذ 11 عاما، وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار.

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وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على "لائحة مراقبة" الدول الخاضعة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.

المصدر: وكالات

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