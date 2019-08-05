الذهب يقفز بشكل مفاجئ في مصر

قفزت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، بالسوق المحلية، ليرتفع الغرام الواحد 9 جنيهات مرة واحدة، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع سعر المعدن عالميا.

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وقال سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 670 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 661 جنيها أمس.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 574 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 إلى 765 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5360 جنيها.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

المصدر: مصراوي