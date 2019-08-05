قفزت أسعار الذهب الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ما يزيد عن 6 أعوام، ومعها زادت قيمة احتياطات الذهب التي تملكها البنوك المركزية العالمية، ومنها العربية.

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وتظهر بيانات موقع "بلومبرغ" أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة صعد منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولار إلى 1470 دولار.

والجدير ذكره أن أبرز الاقتصادات العربية لم تزد احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي رغم اتجاه عدد من الدول العالمية لزيادتها، لكن اللافت أن قيمة هذه الاحتياطات ارتفعت في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

وفي ما يلي جدول يستند لبيانات مجلس الذهب العالمي يظهر ما جنته عدد من الدول العربية بفضل ارتفاع أسعار الذهب، مع العلم أن هذه الدول لم تزد احتياطاتها من الذهب منذ نوفمبر 2018:

وجاء ارتفاع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطياتها على الدولار.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تصدر البنك المركزي الروسي قائمة مشتري الذهب في الربع الأول من العام الجاري، حيث اشتر 55.3 طن.

وأشار المجلس إلى أن دول العالم رفدت خلال الربع الأول من العام الجاري احتياطاتها بـ145.5 طن من الذهب بزيادة نسبتها 68% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: وكالات