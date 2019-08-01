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حمى الذهب تجتاح بنوك العالم المركزية

مال وأعمال

حمى الذهب تجتاح بنوك العالم المركزية
Reuters
حمى الذهب تجتاح بنوك العالم المركزية
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اشترت البنوك المركزية حول العالم في النصف الأول من العام الجاري كمية قياسية من الذهب بلغت 374.1 طن بقيمة 15.7 مليار دولار.

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وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره الشهري، إن الطلب العالمي على الذهب نما في الربع الثاني من 2019 بنسبة 8% إلى 1123 طنا، فيما بلغ الطلب على المعدن النفيس في النصف الأول 2181.7 طن، وهو أعلى مستوى في 3 أعوام.

وأضاف المجلس أن روسيا والصين تصدرتا مجددا قائمة مشتري الذهب، حيث يسعى البلدان إلى تنويع احتياطاتهما الدولية بعيدا عن الدولار.

يشار إلى أن سعر الذهب صعد في يونيو الماضي متجاوزا مستوى الـ1400 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.

وبين العوامل التي عززت صعود الأسعار، توقعات بانخفاض الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق في العالم.

المصدر: "فيدوموستي"

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