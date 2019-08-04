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أردوغان يتعهد بتخفيض سعر الفائدة على الليرة التركية

مال وأعمال

أردوغان يتعهد بتخفيض سعر الفائدة على الليرة التركية
AFP Adem ALTAN
الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي كشف عنها البنك المركزي في الآونة الأخيرة، متعهدا بتجاوز أزمة التضخم.

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وقال أردوغان، إن "البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وسيتم خفضها بشكل أكبر.. أدعو كل المواطنين إلى ضرورة تجاهل التكهنات بشأن اقتصادنا.. عليكم فقط أن تؤدوا عملكم".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي التركي الجديد مراد أويسال، إن "البنك لديه فرصة كبيرة للمناورة بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة".

وخفض البنك المركزي التركي أسعار فائدته الرئيسية 425 نقطة أساس بشكل أكبر من المتوقع إلى 19.75 في المئة الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود في أول خطوة للابتعاد عن حالة الطوارئ التي أقرها خلال أزمة العملة العام الماضي.

وشهدت الليرة التركية تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، بعدما هبطت نحو 30 بالمئة أمام الدولار في 2018، وعادت لتستقر في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها لمنظومات "إس – 400" الصاروخية الروسية.

المصدر: رويترز

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