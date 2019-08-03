توظف شركة "تطوير مصر" استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه (حوالي 242 مليون دولار)، في مشروع "فوكا باي" السياحي، بمدينة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يقام على أرض مساحتها مليون متر مربع، ويضم 2.5 ألف فندق ومنشأة سياحية.

وأكد شلبي، أن "المبلغ المذكور، لا يتضمن قيمة الأرض أو مصاريف التسويق ... الاستثمارات تمويل ذاتي ... الإيرادات المتوقعة للمشروع سبعة مليارات جنيه".

وأضاف شلبي، أن الشركة ستقوم بتسليم المرحلة الأولى من المشروع في الصيف الحالي، وهي تتضمن 169 وحدة سياحية. وفي الصيف المقبل، سيتم تسليم المرحلة الثانية التي تضم 700 وحدة، على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة في عام 2021، والرابعة والأخيرة في صيف 2022.

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وأضاف شلبي، أن شركته تسعى للحصول على قطعة أرض أخرى بالساحل الشمالي لمصر، قبل نهاية هذا العام.

وتوقع شلبي أن تستثمر شركته، في خارج الأراضي المصرية اعتبارا من عام 2023. ويشمل اهتمام الشركة رواندا والمغرب والسعودية واليونان والبرتغال.

المصدر: رويترز