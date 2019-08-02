ترامب: العملة الصينية تتجه إلى الجحيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الصين أن تعمل "كثيرا" كي لا تفرض الولايات المتحدة مزيدا مع الرسوم التجارية على بضائعها.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "لا يمكننا أن نعقد صفقة متساوية مع الصين. ويجب أن نعقد صفقة أفضل مع الصين".

وجدد ترامب تهديده بفرض مزيد من الرسوم على السلع الصينية، مشيرا إلى أن على بكين أن تعمل كثيرا لتغيير الأمور في ما يخص المفاوضات حول التجارة.

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وأضاف ترامب أن "عملتهم تتجه إلى الجحيم"، في إشارة إلى أن الصين مضطرة لتخفيض سعر صرف عملتها تعويضا عن الرسوم التي تدفعها.

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوما بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار. وأعلن أمس الخميس عن فرض رسوم إضافية نسبتها 10% على الـ 300 مليار المتبقية من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وعلى خلفية هذه الخطوة هبط اليوان الصيني اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، حيث انخفض سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7%، وبلغ 6.9420 يوان مقابل الدولار.

المصدر: وكالات