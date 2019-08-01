محنة الأتراك بالسعودية تتواصل.. 85 شاحنة محملة بمواد غذائية تنتظر الفرج!

أفادت وسائل إعلام تركية بأن عددا كبيرا من الشاحنات التركية المحملة بالمنتجات الغذائية لا تزال تنتظر في ساحة ميناء ضباء السعودي منذ 10 أيام.

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وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن 85 شاحنة تركية تنتظر استكمال إجراءاتها الجمركية في ميناء ضباء السعودي وأن السلطات السعودية لم تبد أي توضيحات عن أسباب التأخير.

ونقلت "الأناضول" عن أحد سائقي الشاحنات قوله، إنهم انطلقوا من ميناء إسكندرون ووصلوا إلى ميناء ضباء شمال غربي السعودية في 21 يوليو الجاري، مضيفا أنهم أكملوا الإجراءات الرسمية بالميناء، وبعد ذلك طلب منهم الانتقال إلى ساحة الانتظار، ومنذ 10 أيام لا يسمح لهم بدخول السعودية.

واشتكى السائق التركي من أن "موظفي الجمارك السعوديين في الميناء لم يقدموا لهم أي معلومات حول سبب انتظارهم، ولا عن مدة الانتظار"، لافتا إلى أن حمولة شاحناتهم تحتوي على منتجات غذائية وأنسجة، وأن أسرهم بدأ القلق يساورها عليهم.

ودعا السائق مسؤولي بلاده إلى متابعة أوضاع الشاحنات التركية، وخاصة بعد أن تدهورت الحالة الصحية لبعض السائقين بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأفيد بأن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أجرت اتصالات هاتفية مع الجانب السعودي بهدف السماح بمرور سائقي الشاحنات من الجمارك السعودية.

ونقل عن مصادر دبلوماسية، أن السفير التركي في الرياض، والقنصل العام في جدة، يتابعان عن كثب وضع سائقي الشاحنات، ويجريان اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "الأناضول"