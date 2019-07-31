لأول مرة منذ أكتوبر 2008.. الفدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بـ 0.25%

خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى منذ عام 2008، سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.25% إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.

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وأشار الفدرالي الأمريكي إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وأكد أيضا استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

من المهم الإشارة إلى أن أسعار النفط ارتفعت يوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة، منذ أكثر من 10 سنوات.

وصعد خام القياس العالمي "برنت" بواقع 46 سنتا إلى 64.17 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة، فيما زاد الخام الأمريكي بواقع 41 سنتا إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% الاثنين.

ويدعم خفض أسعار الفائدة نمو الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

المصدر: وكالات