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فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر

مال وأعمال

فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مطار القاهرة
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أصدر وزير الطيران المدني المصري، قرارا بفرض رسوم على الركاب المغادرين من المطارات والموانئ المصرية.

فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصرقرار وزارة الطيران المنشور على الجريدة الرسمية
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هبوط أول طائرة في مطار العاصمة الإدارية المصرية  
هبوط أول طائرة في مطار العاصمة الإدارية المصرية  

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، يتم فرض الرسوم على كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية عن طريق الجو مقابل الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية.

وتجني المطارات 25  دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تقدم له، بالإضافة إلى مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل تلك الخدمات.

فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر

كما تمت زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%، ويتم الحصول على رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بمقدار دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يتم تحصيل مبلغ 4 دولارات عن كل راكب.

فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين من مصر

المصدر: وكالات

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