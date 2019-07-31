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سلطنة عمان توقع اتفاقية مهمة للغاز

مال وأعمال

سلطنة عمان توقع اتفاقية مهمة للغاز
Reuters
سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مهمة
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قالت وزارة النفط والغاز العمانية الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي عمان" بخصوص حق التنقيب عن الغاز.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة العمانية على موقع "تويتر" فإن الاتفاقية تهدف للتنقيب في منطقة الامتياز رقم 77، والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل "تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية"، معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة.

المصدر: RT

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