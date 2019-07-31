سلطنة عمان توقع اتفاقية مهمة للغاز

قالت وزارة النفط والغاز العمانية الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي عمان" بخصوص حق التنقيب عن الغاز.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة العمانية على موقع "تويتر" فإن الاتفاقية تهدف للتنقيب في منطقة الامتياز رقم 77، والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.

مقتطفات من التوقيع لاتفاقية بترولية جديدة للحصول على حق #التنقيب عن #الغاز في منطقة #الامتياز رقم 77 . pic.twitter.com/nO2XMPoCOG — وزارة النفط والغاز - سلطنة عمان (@Mog_Oman) July 31, 2019

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل "تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية"، معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة.

المصدر: RT