السعودية تودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

أعلنت السعودية أنها أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة المالية السعودية قولها، اليوم الثلاثاء، إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

ويأتي ذلك في إطار حزمة المساعدات التي أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة عن تقديمها للسودان، في أبريل الماضي.

وأعلنت الرياض وأبو ظبي آنذاك أن حجم المساعدات سيبلغ 3 مليارات دولار، 500 مليون دولار منها على شكل وديعة في بنك السودان المركزي لدعم سعر صرف الجنيه السوداني.

أما المبلغ المتبقي، فمن المقرر صرفه لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني التي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

المصدر: رويترز