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محاربة الفساد بالجملة.. مسؤولون حكوميون يتلقون رشى بملايين الجنيهات في مصر

مال وأعمال

محاربة الفساد بالجملة.. مسؤولون حكوميون يتلقون رشى بملايين الجنيهات في مصر
Reuters
محاربة الفساد بالجملة.. مسؤولون حكوميون يتلقون رشى بملايين الجنيهات في مصر
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ألقت الرقابة الإدارية في مصر القبض على عدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين المتهمين في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد.

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وأعلنت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، القبض على مدير الشؤون التجارية، وأمين الخزينة، ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، بواسطة التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

كما ألقت الرقابة القبض على أمين الخزينة بشركة "ممفيس" للأدوية لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات.

وبعرض كل المتهمين على النيابات المختصة، قررت هذه حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

المصدر: RT

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