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شركة نفط برازيلية تبدأ تزويد سفينيتن إيرانيتين قبالة سواحلها

مال وأعمال

شركة نفط برازيلية تبدأ تزويد سفينيتن إيرانيتين قبالة سواحلها
Reuters Joao Andrade
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زودت شركة "بتروبراس" البرازيلية السفينتين الإيرانيتين بالوقود بعد أن أصدرت أعلى محكمة في البرازيل، أمرا يلزم شركة النفط بتزويد الناقلتين العالقتين قبالة سواحلها بالوقود.

وعلقت سفينتان تجاريتان إيرانيتان قبالة سواحل البرازيل بعد رفض شركات الوقود هناك تزويدهما بالديزل امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وجاء قرار المحكمة بتزويد السفينتين الايرانيتين "ترمه" و"باوند" في أحد الموانئ البرازيلية بسبب الحظر الأمريكي، عقب شكوى رفعتها الشركة المالكة للسفينتين.

واستأنف تزويد السفينتين بالوقود بعد شهرين من بقائهما على رصيف ميناء برازيلي لنقل سلع أساسية إلى إيران.

المصدر: RT + وكالات

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