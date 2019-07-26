منصة روسية تركية لتحفيز التجارة

يتوقع أن تبرم موسكو وأنقرة اتفاقية لإطلاق منصة إلكترونية لجمع قطاعي أعمال البلدين في مكان واحد، لتسهيل وتحفيز التبادل التجاري.

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وستكون المنصة بمثابة نافذة للشركات الروسية على السوق التركية وبالعكس، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الحكومية اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الأعمال الروسي التركي أحمد بالانكوف.

ويرى بالانكوف أن المنصة ستساهم في تحفيز التجارة بين روسيا وتركيا، والتي تبلغ نحو 26 مليار دولار سنويا، والتي لا تتماشى مع إمكانات البلدين بحسب بالانكوف.

من جهته توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نمو التبادل التجاري بين روسيا وتركيا في الأعوام القادمة ليصل إلى 100 مليار دولار من 25.5 مليار دولار بلغها في 2018.

المصدر: "تاس"