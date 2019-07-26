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قطار صيني بسرعة صاروخية!

مال وأعمال

قطار صيني بسرعة صاروخية!
Reuters
قطار صيني بسرعة صاروخية!
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تعتزم الصين قريبا إطلاق قطار سريع تصل سرعته إلى 800 كم/ساعة، وسيعمل على أساس تقنية "الرفع المغناطيسي".

وسيطلق القطار بين مدينتي تشنغدو وتشونغتشينغ في مقاطعة سيتشوان، التي تعد ثالث أكبر مقاطعة صينية وتقع في جنوب غربي البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام صينية ستتراوح سرعة القطار بين 600 و800 كم/ساعة، وسيقلص زمن السفر بين المدينتين من ساعة إلى 30 دقيقة.

يشار إلى أن هذا القطار ليس الأول من نوعه في الصين، حيث أطلق قطار مشابه بين مطار شنغهاي بودونغ الدولي والمدينة.

المصدر: "Expert.ru"

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