أعلنت "بوينغ" الأربعاء عن أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق إذ بلغت نحو 3 مليارات دولار، مع معاناة الشركة الأمريكية من وقف تشغيل طال عن المتوقع لطائراتها الأفضل مبيعا "ماكس 737".

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وكشف أكبر صانع طائرات في العالم عن تأخر جديد في برنامج الطائرة عريضة البدن "إكس 777"، حيث أرجأت مشكلات في المحرك، الذي تنتجه شركة "جنرال إلكتريك" أول إقلاع إلى 2020، في حين حذرت "بوينغ" من مزيد من التأخيرات المحتملة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "بوينغ" دينيس مويلنبرج في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان النتائج الفصلية إن "الشركة تدرس مزيدا من الخفض في إنتاج الطائرة "ماكس 737".

وتجاوز إجمالي التكلفة لأزمة "ماكس 737" الثمانية مليارات دولار، بعدما كشفت "بوينغ" الأسبوع الماضي عن نفقات بنحو 4.9 مليار دولار تشمل تعويضا ستدفعه إلى شركات الطيران عن تأخر تسليم طائرات من هذا الطراز.

وبلغ صافي خسارة "بوينغ" في أول ربع سنة كامل منذ توقف الرحلات التجارية للطائرة "ماكس 737" نحو 2.94 مليار دولار، مقارنة مع ربح قدره 2.20 مليار دولار قبل عام.

في حين هبطت المبيعات بنسبة 35% إلى 15.75 مليار دولار، لتأتي دون متوسط التوقعات البالغ 18.55 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"