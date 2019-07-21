"مصر للطيران" ترفد جدول رحلاتها بوجهة جديدة (صور)

أقلعت صباح اليوم الأحد من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة "مصر للطيران" إلى عاصمة الكاميرون الاقتصادية دوالا.

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ويأتي تدشين الوجهة الجديدة للشركة تماشيا مع اهتمام القاهرة بالملف الإفريقي، والسعي لتوسيع شبكات الرحلات حول العالم.

وكانت "مصر للطيران" أضافت خلال الأشهر القليلة الماضية رحلات إلى كل من كيغالي في رواندا، وأبيدجان في كوت ديفوار.

RT

وستسيّر الشركة 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

RT

ويمكن لعملاء "مصر للطيران" حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني ومكاتبها المنتشرة حول العالم، إلى جانب وكلاء السياحة والسفر.

المصدر: RT