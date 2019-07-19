الحريري يعلن موافقة البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن البرلمان أقر ميزانية الدولة للعام 2019، في حين من المتوقع أن تُنشر تفاصيل الميزانية، وخاصة المستوى المستهدف للعجز، في وقت لاحق.

وقال الحريري في كلمة متلفزة، الجمعة: "ننطلق اليوم بشكل إيجابي، وهذا إنجاز فعلناه اليوم".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مجلس النواب أقر الميزانية بموافقة 83 نائبا ومعارضة 18 آخرين، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وغياب نائب آخر سبق له أن أعلن معارضته للميزانية.

واستمرت مناقشات البرلمان حول الميزانية 3 أيام، ولم يتم نشر تفاصيل الصيغة النهائية للميزانية على الفور، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز.

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان إلى أن الأرقام المستهدفة للعجز ستنشر يوم السبت.

وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لجنة الميزانية بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 بالمئة.

يشار إلى أن لبنان يعاني حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يعادل الدين العام اللبناني نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: رويترز، الوكالة الوطنية للإعلام