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الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها

مال وأعمال

الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها
Globallookpress
الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها
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أظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الصين قلصت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدى 4 أشهر، بينما قامت دول عربية بزيادة استثماراتها في هذه السندات.

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ووفقا للتقرير فقد بلغت استثمارات الصين التي تعد أكبر مالكي أذون الخزانة الأمريكية في السندات في مايو 1.110 تريليون دولار، مقابل 1.113 تريليون دولار في أبريل.

ويظهر من البيانات أن الصين قلصت استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي من فبراير وحتى مايو، حيث خفضت حيازتها من السندات بشكل تدريجي من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار، أي قلصتها بنحو 20 مليار دولار.

ويأتي ذلك خلافا للسعودية، التي زادت استثماراتها في السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ في مايو الماضي 179 مليار دولار، مقابل 167 مليارا في فبراير، بزيادة قدرها 12 مليار دولار.

كما عملت الكويت على رفع استثماراتها في السندات الأمريكية من 40.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 41.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.1 مليار دولار.

فيما قامت الإمارات بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية من 55.7 مليار دولار في أبريل إلى 53.2 مليار في مايو، كما أن العراق هو أيضا خفض استثماراته في السندات من 35.4 مليار دولار إلى 34.4 مليار.

وتقرير وزارة الأمريكية يشمل الاستثمارات في سندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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