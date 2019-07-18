شحنة نفط "إيراني" تثير ذعر عملاق النفط الإيطالي

خلقت شحنة نفط من العراق يشتبه بأنها تحتوي على نفط إيراني، حالة من الذعر لدى إدارة شركة "إيني" النفطية الإيطالية التي رفضت الشحنة خوفا من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وذكرت "رويترز" أن "إيني" إضافة لرفض الشحنة تقدمت بشكوى ضد موظف سابق كان يشغل منصب مدير عمليات تداول النفط لديها واتهمته بالاحتيال.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن موظفين كبيرين آخرين تعرضا إما لتخفيض درجتهما الوظيفية أو الإيقاف عن العمل بسبب الشحنة المرفوضة.

وكانت شحنة النفط الخام قد وصلت في نهاية مايو للتفريغ بمصفاة ميلاتزو في صقلية، التي تملك "إيني" حصة فيها.

وقالت الشركة الإيطالية إنها رفضت الشحنة لأنها لا تتطابق مع مواصفات خام البصرة الخفيف، الذي كانت تتوقع استلامه.

وعادت الناقلة، التي كانت محملة بالنفط أدراجها إلى الخليج بعد مكوثها ثلاثة أسابيع قبالة الساحل الإيطالي.

وقال مصدران في "إيني" إن الشحنة، البالغ حجمها مليون برميل، خلقت حالة من الذعر داخل الشركة خوفا من أن يكون النفط إيرانيا، ولو حتى جزئيا.

والتعامل مع النفط الإيراني يعني خرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها أو وسعت نطاقها العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

المصدر: "رويترز"